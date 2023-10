Nickelodeon All-Star Brawl 2 è stato rimandato: le nuove date di uscita

Come bonus speciale, il costume Elastic Waistband di Patrick sarà disponibile per tutti gli acquisti digitali effettuati durante la prima settimana di lancio, dal 7 al 14 novembre.

Il publisher GameMill Entertainment e gli sviluppatori Ludosity e Fair Play Labs hanno posticipato Nickelodeon All-Star Brawl 2 dalla data di pubblicazione precedentemente prevista del 3 novembre al 7 novembre . Le versioni fisiche saranno invece distribuite il 1° dicembre. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Nickelodeon All-Star Brawl 2, azione in salsa animata

Patrick Stella in Nickelodeon All-Star Brawl 2

Secondo la descrizione ufficiale, "Nickelodeon All-Star Brawl 2 ti permette di sfidare il più grande e migliore roster di personaggi della serie, inclusi nuovi personaggi come Squidward Tentacoli, Jimmy Neutron e altri ancora che verranno annunciati. Scegliete i vostri attaccabrighe preferiti, padroneggiate i loro set di mosse uniche e utilizzate le nuove potenti Supers per sferrare il colpo finale. Nickelodeon All-Star Brawl 2 sarà pubblicato con una propria campagna per giocatore singolo con elementi roguelike, doppiaggio per tutti i personaggi giocabili e crossplay completo su tutti i sistemi di gioco."

Ecco infine un gameplay trailer mostra la potenza di SpongeBob.