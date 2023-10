PS Plus Premium: due giochi classici appena pubblicati supportano i trofei con tanto di Platino

Altri due titoli classici di PS Plus Premium hanno ricevuto il supporto per i trofei; stiamo parlando di Ape Escape Academy e IQ Final, due dei quattro classici aggiunti al catalogo oggi, 17 ottobre 2023.

Quando Sony ha originariamente annunciato il supporto ai trofei per alcuni classici, ha dichiarato che l'aggiunta dei trofei sarebbe stata a discrezione degli editori. L'azienda stessa ha cercato di supportare i trofei per tutti i classici pubblicati da lei stessa, tra cui Ape Escape Academy e IQ Final.

Sfortunatamente, gli editori di terze parti non sembrano essere interessati al lavoro extra, soprattutto Bandai Namco Entertainment. L'editore non ha aggiunto il supporto per i trofei a nessuno dei suoi classici su PS Plus. Soulcalibur: Broken Destiny e Tekken 6 (gli altri due giochi pubblicati oggi) non fanno eccezione.

Ape Escape ha 36 trofei, incluso il Platino, mentre IQ Final ha 20 trofei, incluso il Platino.