Scheda Audio per Streaming di Creative, Sound Blaster GC7, in sconto su Amazon con il coupon

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per la scheda audio da streaming Creative Sound Blaster GC7, grazie allo sconto del 40% applicato dal coupon presente nella pagina prodotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 149,99€. Il coupon applicabile in pagina del 40% (rispetto al prezzo consigliato) è d'attivare manualmente prima di aggiungere il prodotto al carrello. Il prodotto è venduto dal produttore - Creative Labs - e spedito da Amazon Italia.

La scheda audio Creative Sound Blaster GC7 è pensata per lo streaming di videogiochi: dotata di varie funzioni come le modalità Battle e Scout, è compatibile con PC, console PlayStation e anche con Nintendo Switch. Grazie al DAC per audiofili AKM4377, inoltre, la scheda Sound Blaster GC7 riduce i rumori di fondo e la distorsione e rende più percettibili i singoli effetti audio.