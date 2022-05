Night Sky: la serie TV Prime sarà trasmessa nello spazio, gli alieni potranno vederla

Night Sky, nuova serie TV di Prime Video, sarà trasmessa anche nello spazio e gli alieni potranno quindi vederla. Sempre che abbiano la tecnologia per farlo, si intende.

Prime Video, Amazon Web Services (AWS), SES e Intelsat hanno lavorato assieme per trasmettere Night Sky nello spazio. Si tratta della prima volta in assoluto che qualcosa del genere accade. In teoria, questo significa che tutte le forme di vita extraterrestri che dispongono di una tecnologia in grado di "ricevere segnali satellitari da una distanza superiore ai 384.000 kilometri" potranno vedere la serie TV. Per darvi un punto di riferimento, 384.000 kilometri è la distanza tra la Luna e la Terra.

Diamo per scontato che il vero obiettivo di questa trovata sia semplicemente fare pubblicità alla serie TV, non realmente cercare di mostrarla a degli alieni, ma si tratta comunque di un primato interessante.

Night Sky, la serie TV di Amazon

Night Sky vede protagonisti Sissy Spacek e J.K. Simmons, nei panni di una coppia che anni prima ha scoperto una camera sepolta nel giardino di casa. La camera li conduce su un pianeta strano e deserto. Hanno tenuto la camera segreta, ma quando un giovane enigmatico entra nelle loro vite, la tranquilla quotidianità della coppia viene sconvolta.

