Ninjala, tre milioni di download su Nintendo Switch: altri 100 Jala gratis per festeggiare

Ninjala ha raggiunto un nuovo obiettivo molto importante: i tre milioni di download su Nintendo Switch. Parliamo di un nuovo videogioco Battle Royale (arena brawler, ad essere più onesti) il cui debutto in esclusiva sulla console ibrida è recentissimo, risale appena allo scorso mese di giugno 2020.

GungHo Online Entertainment ha confermato che Ninjala ha raggiunto i tre milioni di download in tutto il mondo, e che ne sono particolarmente orgogliosi. La celebrazione del lancio del titolo continuerà fino al prossimo 26 agosto 2020 compreso, quando terminerà ufficialmente la Stagione 1 (e il giorno dopo comincerà la Stagione 2). Per festeggiare questo nuovo risultato, ogni giocare riceverà altri 100 Jala gratis, che non avranno scadenza e potranno essere spesi in qualsiasi momento.

I Jala rappresentano la moneta di gioco a pagamento, con la quale è possibile comprare skin, oggetti cosmetici, persino il Pass Battaglia Stagionale (che costa 950 Jala, cioè 9,50 euro). Ricordiamo che GungHo Online Entertainment ha già confermato importanti novità in arrivo con la Stagione 2 e la Stagione 3, incluse nuove armi, nuove arene e nuove modalità di gioco. Pian piano Ninjala continua a crescere: vi state divertendo in compagnia di Ninja e gomme da masticare?