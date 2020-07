Xbox Series X, Phil Spencer pompatissimo sui social e la classe di Cory Barlog

Phil Spencer appare pompatissimo sui social, e la diffusione dei fotomontaggi da parte dei fan entusiasti in attesa dei prossimi annunci di Xbox Series X ha dato vita a un simpatico siparietto con Cory Barlog.

Il director di God of War ha infatti chiamato in causa proprio Spencer sotto uno dei tanti post che lo ritraggono con un fisico da bodybuilder, scherzando sul fatto che è "squartato", ovverosia ha una definizione muscolare straordinaria.

A quel punto un fanboy Xbox ha risposto scrivendogli "Xbox sta arrivando per te", in un maldestro tentativo di console war da cui Barlog si è sottratto con gran classe, replicando così: "Lo spero. Ho un posto riservato per Xbox Series X nella mia postazione per l'intrattenimento."

Non è la prima volta che il director di God of War chiarisce la propria vocazione multipiattaforma, e in questo caso le sue parole sono state decisamente ben recepite anche dalla community Xbox.

Ora non resta che attendere l'eventuale replica di Phil Spencer oppure che a parlare sia la presentazione di luglio sui giochi di Xbox Series X.

Phil, you are ripped. — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) July 13, 2020