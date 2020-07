Fortnite, balletto di TikTok presto in vendita nel negozio

Un balletto molto noto di TikTok sarà presto in vendita nel negozio di Fortnite Battaglia Reale. Si tratta della nuova (ennesima) collaborazione tra Epic Games e società provenienti da ogni parte del mondo, e da ogni settore dell'intrattenimento.

Lo scorso gennaio 2020 Epic Games diede vita ad un contest in collaborazione con TikTok, app e social network che già in quel periodo era diventata famosissima; i giocatori avrebbero dovuto creare e condividere un proprio balletto, e il più condiviso avrebbe raggiunto anche Fortnite Capitolo 2. Adesso sappiamo che il fortunato balletto di TikTok ad approdare su Fortnite pronto per la vendita sarà Renegade, anche se in realtà gli sviluppatori non hanno chiarito se si tratti o meno proprio del vincitore del concorso in questione.

Il leaker Hypex ha confermato che l'emote in questione debutterà all'interno del negozio di gioco il prossimo 18 luglio 2020, cioè sabato prossimo: non è una informazione ufficiale, ma Hypex non sbaglia quasi mai. Il prezzo non è ancora noto, ma solitamente i balletti di Fortnite oscillano in una fascia di prezzo tra i 200 e gli 800 V-buck (cioè tra i 2 e gli 8 euro). Molto probabilmente Renegade verrà venduto a 500 V-buck, cioè a cinque euro.

Se però la situazione a livello mondiale non cambierà, questa sarà probabilmente anche l'ultima collaborazione tra Epic Games e TikTok. Difatti il social network cinese ad oggi è stato bandito da India ed Hong Kong, mentre il presidente Trump minaccia di estromettere l'app dal paese e anche presso Amazon si comincia a parlare di un ban per i dipendenti. Il ritornello è sempre lo stesso: i rischi per la sicurezza.

The Renegade emote should be available in the item shop on July 18th

Via:@HYPEX pic.twitter.com/lKrtgMI0gk — Ruin -Fortnite leaks and news (@RuinLeaks) July 11, 2020