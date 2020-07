Giochi Nintendo Switch, Paper Mario: The Origami King nella settimana del 13 luglio 2020

La nuova settimana del 13 luglio 2020 è ufficialmente cominciata, e noi siamo qui per parlarvi di tutti i giochi Nintendo Switch in arrivo nei prossimi sette giorni; magari potreste portarli con voi proprio quando partirete per le vacanze estive, ammesso che vi interessi il genere di appartenenza.

Vi abbiamo già proposto un articolo con tutti i giochi della settimana in uscita su PlayStation 4: ora, per giustizia ed equità, tocca naturalmente anche a quelli per Nintendo Switch. I riflettori naturalmente saranno puntati su una nuova ed importante esclusiva, vale a dire su Paper Mario: The Origami King.

Paper Mario: The Origami King sarà disponibile sulla console ibrida Nintendo a partire da questo venerdì 17 luglio 2020, ma comunque potete già leggere la sua anteprima sulle nostre pagine. "Pare che Re Olly, che si proclama sovrano del Regno degli Origami, abbia escogitato un piano per piegare il mondo al suo volere. Sulla carta sembra pericoloso, quindi c'è bisogno di un eroe che gli metta i bastoni tra le ruote! In Paper Mario: The Origami King, Mario affronterà una delle sue sfide più avvincenti finora. Proprio quando le cose non potevano andare peggio, Re Olly ha avvolto il castello della Principessa Peach in dei giganti nastri colorati, trasportandolo su una lontana montagna. Ha persino trasformato gli scagnozzi di Bowser in soldati origami, per servirsene per i suoi malvagi scopi".

Lo stesso giorno di Paper Mario, tra l'altro, debutterà su Nintendo Switch anche Warhammer 40.000: Mechanicus, strategico a turni da parte di Kasedo Games e Bulwark Studios ambientato nella versione fantascientifica del celebre universo di Games Workshop.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch dei prossimi sette giorni, ordinato per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.