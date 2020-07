Willy Morgan and the Curse of Bone Town, il provato

Cosa ci fa il ragazzino di Pagemaster protagonista di un punta e clicca con una trama simil Goonies? Il primo pensiero nel trovarci davanti la key art e leggere la trama di Willy Morgan and the Curse of Bone Town è stato questo, abbastanza per farci dire che sì, il gioco meritava uno sguardo più approfondito: naturalmente il tutto prende una direzione diversa dai film appena citati ma è stata una di quelle reazioni di pancia verso qualcosa che incuriosisce e al contempo rimanda a qualcosa che pensavi di aver sepolto nella memoria. Tra pirati, enigmi e battute sagaci, il gioco è un tuffo di testa negli anni '90 con tutte le potenzialità per diventare un punto fermo del genere. È il primo sviluppato dagli italiani di imaginarylab e altresì il primo punta e clicca prodotto da VLG, un publisher focalizzato sulla narrazione con diversi titoli nel portfolio tra cui il gioco di ruolo online sperimentale Extremelot e Homer's Odyssey, una visual novel basata sul poema omerico e raccontata tramite l'utilizzo di carte. Seguendo il titolare Willy Morgan, in questa nuova avventura dovremo far luce sulla misteriosa scomparsa di suo padre avvenuta dieci anni prima nella decadente Bone Town, sfruttando ogni mezzo a disposizione, affidandoci a personaggi più o meno bizzarri e soprattutto pensando fuori dagli schemi com'è tipico per i punta e clicca.

Ispirato e citazionistico

Willy Morgan è figlio di due famosi avventurieri ed esploratori, motivo per cui passa la maggior parte del tempo da solo. Dieci anni prima degli eventi correnti il padre è scomparso senza lasciare tracce dopo essersi recato della decadente Bone Town: Willy e sua madre si adeguano alla situazione fin quando, un giorno, il ragazzo riceve una lettera datata diversi anni prima nella quale il padre gli chiede di recarsi proprio a Bone Town, dove lo aspetta il primo di una lunga serie di enigmi che lo porteranno a scoprire la verità su quanto accaduto. Armatosi di una rudimentale bicicletta, che costruiremo noi nella fase iniziale della storia per prendere confidenza con l'atmosfera e il gioco, Willy pedala di gran carriera fino a Bone Town pronto a far luce su un mistero che porta con sé più ombre di quante credesse. Il gioco è un concentrato di ispirazioni e citazionismo che ci farà sorridere fin dai primi minuti: da The Curse of Monkey Island fino a Day of the Tentacle, passando per la Marvel e persino Uncharted, gli easter egg escono dalle pareti e dimostrano l'amore degli sviluppatore per gli anni '80 e la cultura pop degli anni '90. Questo non significa che il gioco sia solo un concentrato di citazioni e viva di luce riflessa, al contrario, si prende persino più sul serio di quanto abbia fatto il materiale di LucasArts da cui raccoglie alcuni spunti.

Nonostante la presenza di personaggi esilaranti e interazioni argute che tuttavia avrebbero bisogno di una spinta in più prima del lancio, la storia di Willy Morgan and the Curse of Bone Town ci mette di fronte con assoluta franchezza ai pericoli che il mondo nasconde. Del resto ci rendiamo conto non appena messo piede nel disastrato villaggio che qualcosa non va e il ragazzo stesso dice di non voler esplorare durante la notte (non sappiamo se per motivi di trama arriverà a farlo in futuro), suggerendoci che a dispetto della sua natura ilare c'è un tocco di serietà in grado di distinguere il gioco dalle produzioni cui si ispira. Resta da vedere come si evolverà fino alla fine.