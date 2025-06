Nintendo Switch 2 e il mistero delle webcam incompatibili: perché i modelli più recenti non funzionano?

Diversi utenti stanno segnalando problemi con il funzionamento della webcam su Nintendo Switch 2. In particolare, pare che i dispositivi più vecchi non abbiano alcun problema di collegamento, mentre i più recenti (almeno non tutti) paradossalmente non funzionano. Se da un lato Nintendo non ha spiegato le cause di questa problematica, Elgato e Ugreen stanno iniziando a rilasciare una serie di update che dovrebbero rivelarsi efficaci. Vediamo meglio tutti i dettagli.