Nintendo Switch 2 potrebbe avere 12 GB di RAM e 256 GB di archivio, secondo un leak

Come riferito sul forum, i dati raccolti sembrano aver portato agli identificativi degli hardware contenuti nei vari modelli attuali di console, ovvero OLED, Lite, originale e v2, ma ce n'è uno che non corrisponde a nessuno di questi, che potrebbe dunque riferirsi al misterioso Nintendo Switch 2.

La questione parte da lontano, ed è stata esposta su Famiboards, come riferito poi da alcuni utenti su Reddit : il forum in questione ha effettuato un tracciamento di vari dati collegati alla produzione di hardware da parte di NVIDIA , in base al quale è emerso un nuovo modello di chip che non risulterebbe corrispondente a quelli utilizzati nei Nintendo Switch attuali.

Un nuovo chip che potrebbe essere di Switch 2

Nintendo Switch: il modello attuale ha solo 4 GB di RAM

In questo lavoro di ricerca sono state trovate menzioni al chip Tegra T239 in testing dal 2022, oltre a nuovi kit di sviluppo (Carpa X1), tutti elementi che sono stati incrociati per cercare di capire i movimenti di NVIDIA e Nintendo sulla nuova console da annunciare.

In base a questi dati raccolti, sembra che l'hardware di Nintendo Switch 2 conti su 12 GB di RAM, probabilmente attraverso l'uso di due moduli da 6 GB 7500 MT/s LPDDR5, inoltre potrebbe contare su 256 GB di spazio di archiviazione, attraverso l'uso di Universal Flash Storage (UFS 3.1).

Non è la prima volta che si parla della possibilità di 12 GB di RAM per la nuova console Nintendo, visto che un rumor simile era emerso già lo scorso settembre e il taglio di memoria sembrerebbe in effetti corrispondere ad alcuni prodotti sviluppati da NVIDIA.

Considerando che l'attuale Nintendo Switch sfrutta 4 GB di RAM, è facile capire come un incremento del genere possa portare a una notevole evoluzione per la nuova console, almeno per quanto riguarda la gestione della memoria. In ogni caso, Nintendo ha confermato che parlerà di Switch 2 durante questo anno fiscale, dunque ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi.