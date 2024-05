Helldivers 2: giocatori lanciano una petizione per la riassunzione del community manager licenziato

Alcuni giocatori di Helldivers 2 hanno lanciato una petizione su change.org per chiedere ad Arrowhead la riassunzione del community manager licenziato dalla compagnia, conosciuto come "Spitz", in seguito al fiasco del tentativo di Sony di obbligare gli utenti PC a registrare account sul PlayStation Network per giocare, causando non pochi problemi in alcuni territori dove non è possibile crearli.

Sony chiedeva nello specifico di collegare l'account Steam a un account PSN, ma dopo la sollevazione popolare ottenuta come risposta, con effetti catastrofici come centinaia di migliaia di recensioni negative su Steam, ha fatto un passo indietro.

Uno di quelli che hanno pagato lo scotto maggiore è stato proprio Spitz per il suo incoraggiamento dato agli utenti a proseguire nel bombardamento di recensioni negative su Steam per fare pressioni su Sony e convincerla a ripensare la sua strategia: "I giocatori che manifestano il loro dissenso attraverso recensioni, richieste di rimborso e altro ci danno maggiore spinta nelle discussioni con Sony", scrisse allora, "Fa male vedere soffrire la popolarità del gioco, ma le discussioni sono in corso e il nostro team è dalla parte dei giocatori in questa battaglia". Evidentemente qualcuno non deve averla presa bene e ha chiesto e ottenuto la sua testa.