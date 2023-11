Nintendo Switch Online supera i 38 milioni di abbonati, 117 milioni di giocatori nel 2023

Nintendo Switch Online ha superato i 38 milioni di abbonati in tutto il mondo, a riprova di quanto la formula utilizzata dalla compagnia per il suo servizio in abbonamento sia molto apprezzata tra i giocatori.

Questi dati arrivano dall'ultimo documento pubblicato dalla compagna di Kyoto per gli investitori, dove per l'appunto conferma di aver superato i 38 milioni di utenti a settembre 2023, conteggiando sia gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online che quelli a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. A settembre dello scorso era stato raggiunto il traguardo dei 36 milioni di utenti paganti, dunque in un anno il totale è aumentato di circa altri 2 milioni di abbonati.

Nintendo ha aggiunto che in futuro che intende continuare a espandere il servizio, in modo da renderlo ancora più divertente e conveniente.