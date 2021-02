Nintendo Switch Online: i giochi gratis di febbraio per NES e SNES sono disponibili

Nintendo Switch Online si aggiorna, o meglio si aggiornano le due app collegate al servizio online di Nintendo Switch e dedicate all'emulazione dei giochi NES e SNES, con in nuovi giochi gratis previsti per febbraio 2021 come bonus per gli abbonati alla piattaforma della casa di Kyoto.

Come annunciato già la settimana scorsa con l'elenco dei giochi di febbraio 2021 della libreria NES e SNES, l'app Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online si aggiorna dunque alla versione 5.2.0 con la nuova patch rilasciata in queste ore, che porta con sé il supporto per i nuovi titoli e probabili correzioni di problemi tecnici non meglio specificati per il momento. Ricordiamo che per NES è previsto il solo Fire 'n Ice per questo mese.

Allo stesso modo, l'app Super Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online si aggiorna con una patch che la porta alla versione 2.2.0, che aggiorna il sistema e introduce i tre titoli previsti per questo mese, ovvero Doomsday Warrior, Psycho Dream e Prehistorik Man.

La selezione ha fatto un po' discutere per essere caratterizzata da giochi non di grandissimo spessore a questo giro, al di là forse di Psycho Dream e Fire 'n Ice, conosciuto anche come Solomon's Key 2, ma soprattutto perché persistono delle mancanze diventate ormai insostenibili per molti utenti, come Earthbound e Super Mario RPG nel catalogo Super Nintendo, oltretutto essendo già usciti in precedenza per la Virtual Console di Nintendo Wii U.

Da notare come gli utenti giapponesi abbiano ricevuto con l'aggiornamento di oggi anche Shin Megami Tensei II su SNES, davvero un gran titolo peraltro, del tutto assente dall'aggiornamento occidentale. Ricordiamo inoltre i giochi gratis di dicembre 2020 e il fatto che, secondo alcune voci, Nintendo starebbe effettuando un grosso aggiornamento generale al sistema di server per il multiplayer di Nintendo Switch Online.