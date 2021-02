Metal Gear Solid: il gioco da tavolo è stato cancellato

Metal Gear Solid non avrà più il gioco da tavolo ufficiale che era stato promesso da IDW Publishing visto che il progetto è stato definitivamente cancellato, a dire il vero già da qualche tempo, secondo quanto riferito dal creatore Emerson Matsuuchi sul forum BoardGameGeek.

Annunciato già nel 2019, Metal Gear Solid: The Board Game era stato già posticipato a più riprese ma alla fine sembra sia stato cancellato nei mesi scorsi: "La decisione è stata presa a dicembre di non proseguire con il progetto di Metal Gear Solid", ha affermato Matsuuchi, spiegando peraltro di aver cercato in ogni modo di salvare il lavoro svolto fino a quel momento, cercando fondi e finanziamenti alternativi.

In ogni caso, il creatore del gioco ha riferito di essere "ottimista" sulla possibilità di poter comunque completare il progetto affidandolo a un'altra compagnia di publishing con cui sta collaborando al momento, ovvero Nazca Games, ma non ci sono notizie precise al riguardo, per il momento e ci sarebbe comunque da gestire tutta la complessa questione della riacquisizione dei diritti da concordare con Konami.

Metal Gear Solid: The Board Game doveva essere un gioco da tavolo ispirato al capitolo della serie originariamente uscito su PSX, con un massimo di quattro giocatori che dovevano collaborare per infiltrarsi in una base nucleare terrorista nei panni dei personaggi Solid Snake, Meryl Silverburgh, Dr Hal 'Otacon' Emmerich e Gray Fox, ognuno con le proprie abilità e caratteristiche specifiche.

Il progetto iniziale è stato più volte rimaneggiato e il grosso lavoro effettuato per applicare numerose modifiche al concept ha portato prima ai ritardi iniziali, poi ai vari posticipi e infine alla cancellazione, una volta emersa l'impossibilità di sostenere economicamente il progetto.