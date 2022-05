Nintendo Switch Online: nuovi giochi gratis NES e SNES in arrivo domani?

Nintendo Switch Online potrebbe espandere il proprio catalogo di giochi gratis NES e SNES, riservati agli abbonati al servizio in questione, nelle prossime ore a giudicare dall'avvertimento su un periodo di manutenzione previsto proprio per domattina presto.

Non vengono specificati i motivi di questa manutenzione, ma gli aggiornamenti riguardano proprio le app dedicate ai giochi NES e Super Nintendo, cosa che solitamente accade quando viene effettuato un aggiornamento al catalogo. Non c'è la certezza che sia questo il caso, visto che potrebbe trattarsi anche di una semplice patch di sicurezza o per migliorare la "stabilità del sistema", ma la speranza è che la cosa si porti dietro qualche gioco nuovo.



D'altra parte, è praticamente da aprile che i cataloghi NES e SNES non vengono aggiornati, considerando che le ultime aggiunte riguardavano Mario Golf per Nintendo 64 e tre giochi Sega Mega Drive, ma in entrambi i casi si trattava di bonus dedicati esclusivamente agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, non a quello base a cui invece sarebbero dedicati i giochi NES e SNES.

Attendiamo dunque di scoprire di cosa si tratti, considerando che la manutenzione è prevista tra le ore 3:00 e 5:00 del mattino del 27 maggio (ora italiana), dunque le eventuali aggiunte potrebbero arrivare come una bella sorpresa per il risveglio degli utenti in Italia.