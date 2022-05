PlayStation punta sulle serie TV: è forse l'occasione giusta per far rinascere qualche vecchia saga?

È notizia odierna la conferma ufficiale che PlayStation Productions sta lavorando ufficialmente a nuove serie TV. Oltre a quella di The Last of Us, già nota, Sony sta puntando anche su Horizon, God of War e Gran Turismo.

Horizon è la serie di giochi d'azione open world di Guerrilla Games. Attualmente sono disponibili due capitoli: Zero Dawn e Forbidden West. Inoltre, è in arrivo un gioco per PS VR2, noto come Call of the Mountain. Questa serie sarà prodotta da Netflix.

God of War, attorno al quale vi erano stati alcuni rumor, arriverà invece su Amazon Prime. La saga è ben nota sin dai tempi di PS2 e segue le vicende di Kratos. La serie originale era ambientata nell'antica Grecia, mentre il nuovo arco narrativo - che si amplierà nel 2022 con Ragnarok - ci ha portati nella mitologia norrena del nord dell'Europa.

Kratos e Atreus in God of War Ragnarok

Infine, è stata confermata una serie su Gran Turismo, che per ora non ha ancora un editore. A differenza delle precedenti, inoltre, parliamo di una saga non cinematografica. Senza una base dalla quale partire, questa serie potrebbe proporre qualsiasi tipo di trama o stile.

Le proposte di Sony sono molto varie. Tutti i nomi citati hanno però una caratteristica in comune: sono tutti basate su franchise di grande successo. Si tratta di una scelta ovvia, ma probabilmente non è la parte più interessante delle possibili produzioni di PlayStation.

Anche se negli ultimi tempi ha fatto meno rumor, ricordiamo infatti che è in produzione presso Peacock una serie su Twisted Metal, gioco di corse d'azione lontano dagli schermi videoludici da una decina di anni. In concomitanza con questa, si vocifera da tempo che dovrebbe arrivare un nuovo gioco della saga.

In modo simile a quanto fatto con la combo "film + remake videoludico" di Ratchet & Clank (che non se la passava benissimo all'epoca, ricordiamo), Sony potrebbe quindi tentare una doppia strada per riportare in vita un vecchio franchise come Twisted Metal. Con la spinta della serie TV e un remake di qualità, il franchise potrebbe rifare breccia in nuovi e vecchi giocatori.

La domanda quindi è: quali altri serie potrebbero subire lo stesso trattamento? In precedenza si è parlato di un film su Jak & Daxter, gestito dal regista del film di Uncharted. Le possibilità sono però molte e siamo curiosi di sapere cosa pensate. Se doveste scegliere una saga di PlayStation "dormiente" (decidete voi quanto indietro andare) da riportare in auge come serie TV/film e come remake/nuovo capitolo, quale sarebbe?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.