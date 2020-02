Nintendo Switch Pro userà NVIDIA DLSS IA per aumentare la risoluzione?

Nintendo Switch Pro potrebbe utilizzare la tecnologia DLSS IA di NVIDIA per aumentare la risoluzione: lo ipotizza Digital Foundry in un nuovo, interessante approfondimento.



I collegamenti sono chiari e riprendono un discorso già cominciato dalla testata inglese, che si basa sull'ipotesi dell'adozione di un processore NVIDIA con architettura Volta dotato appunto di quelle caratteristiche.



Sono quindi stati mostrati i possibili risultati dell'applicazione del DLSS via intelligenza artificiale, una tecnica che effettua l'upscaling della grafica gestendolo tramite IA, appunto, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, senza artefatti.



Chi conosce le problematiche di alcuni fra i più ambiziosi port per Nintendo Switch, come ad esempio il recente Wolfenstein: Youngblood sa bene quanto una soluzione del genere potrebbe risultare rivoluzionaria per la console ibrida.



In pratica, al netto di un aumento limitato della potenza pura, il DLSS regolato dall'IA consentirebbe di portare su Switch praticamente qualsiasi gioco con risoluzione dinamica senza però la paura che possa scendere troppo nei momenti più complicati.