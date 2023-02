Nintendo Switch: i problemi di produzione e distribuzione sono ufficialmente risolti

Nintendo ha pubblicato il report finanziario del nono mese dell'anno fiscale 2022/2023 e ha svelato che i problemi di produzione e distribuzione di Nintendo Switch possono essere considerati "perlopiù risolti", con la fine del 2022.

La compagnia di Kyoto ha affermato: "Tra i mesi di ottobre e dicembre 2022 che includono il periodo festivo, gli effetti dei limiti di scorte dei semiconduttori e di altri componenti sono stati largamente risolti e le spedizioni sono generalmente andate secondo i piani. Ciò detto, le unità vendute sono minori rispetto allo stesso periodo dell'ultimo anno, quando è stato reso disponibile Nintendo Switch OLED."

Ricordiamo che Nintendo Switch, pur avendo subito le conseguenze dei problemi di produzione, utilizza componenti più vecchie rispetto a console moderne come PS5 e Xbox Series X|S, di conseguenza la console ibrida giapponese non è mai completamente sparita dagli scaffali dei negozi.

Per quanto riguarda le vendite, sono calate del 21.3% anno su anno nell'ultimo trimestre. In ogni caso, Nintendo Switch ha venduto 14,91 milioni di unità nei primi tre trimestri dell'anno fiscale attuale (che termina alla fine di marzo 2023): una cifra non indifferente per una console che ha molti anni sulle spalle.

Le vendite saranno anche rallentate, ma Switch può vantare di aver superato sia Game Boy che PS4. Molti ritengono anche che sia ormai arrivato il momento di annunciare un nuovo hardware Nintendo. Voi cosa ne pensate?