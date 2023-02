Take-Two avvia un programma di riduzione dei costi, dopo i flop di diversi giochi

Take-Two, l'editore di GTA, ha parlato di un programma di riduzione dei costi dopo i flop dei recenti Marvel's Midnight Suns, PGA Tour 2K23 e New Tales from the Borderlands. L'obiettivo è ridurre le spese di 50 milioni di dollari l'anno.

Ad annunciarlo agli azionisti della compagnia è stato il CEO Strauss Zelnick, che ha parlato di giochi ottimamente valutati dalla critica, ma dalle scarse vendite. Take-Two vede una debolezza diffusa nel mercato globale.

"Stiamo assistendo a un rallentamento della domada dei consumatori, in particolare per i prodotti console e per gli acquisti ricorrenti dei consumatori relativi ai prodotti console".

Il taglio dei costi colpirà il personale, i processi produttivi, le infrastrutture e altre aree, in particolare quelle di publishing e corporate. Zelnick ha comunque anticipato che non ci saranno licenziamenti di massa come avvenuto per Microsoft e Google, ma saranno revisionati tutti i dipartimenti cercando di aumentare l'efficienza.

Come già riportato, Take-Two continua ad avere dei punti di forza notevoli, soprattutto nei titoli di Rockstar Games. I suoi maggiori successi del periodo sono stati gli evergreen GTA 5, GTA Online, Red Dead Redemption 2 e la serie NBA. In effetti viene da chiedersi perché sforzarsi a lanciare giochi nuovi visto che i giocatori comprano poi sempre gli stessi, per anni e anni.

Speriamo che progetti quali Judas e il prossimo Bioshock non subiscano scossoni da questi risultati.