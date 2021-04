Nintendo Switch: sconti fino all'80% su indie come Hades, Hotline Miami e Gris

In occasione del Nintendo Indie World, la grande N non solo ha annunciato 21 giochi in arrivo sulla sua console ibrida, ma anche l'inizio di 10 giorni di forti sconti su molti giochi indipendenti disponibili sull'eShop di Nintendo Switch. I giochi sono oltre 400, con sconti fino all'80%, ma sicuramente i giochi più interessanti sono capolavori come Hades, Hotline Miami e Gris.

Nel caso in cui vi siate persa la presentazione, di seguito potrete trovare il video completo con tutti i 21 giochi per Switch del Nintendo Indie World aprile 2021.

Tutti gli sconti attivi da oggi fino al 25 aprile 2021 possono essere trovati a questo indirizzo. Nintendo dice che sono oltre 400 i giochi disponibili e gli sconti arrivano fino all'80% del prezzo di copertina. Anche se lo sconto totale è minore, non possiamo non segnalarvi alcuni capolavori in saldo.

Hades, per esempio, è a 19,99 euro. OlliOlli: Switch Stance a 2,99 euro. Haven a 19,99 euro. Manifold Garden a 12,59 euro, Katana Zero a 8,99 euro. Sea of Solitude a 13,99 euro. Hotline Miami Collection a 6,24 euro. Gris a 6,79 euro e John Wick Hex a 11,99 euro.

Vi ribadiamo che a questo indirizzo potrete visualizzare queste offerte e tutte le altre attive fino al 25 aprile.

Cosa ve ne pare? Comprerete qualcosa?