Nintendo Switch Sports: aggiornamento 1.2.0 disponibile, ecco le novità

Nintendo ha pubblicato la patch 1.2.0 di Nintendo Switch Sports, ovvero il primo aggiornamento gratuito post lancio del gioco. Di seguito tutti i dettagli sulle novità introdotte.

Tra le novità più importanti troviamo la possibilità di usare la fascia per la gamba inclusa nella versione su cartuccia del gioco per le partite di calcio uno contro uno e quattro contro quattro. In questo modo potrete eseguire dei tiri muovendo in modo intuitivo la gamba.

Inoltre sono state aggiunte nuove mosse per la pallavolo, i livelli di difficoltà S e ∞, così come nuove impostazioni per la difficoltà nelle partite di bowling con gli amici.

Nintendo Switch Sports

Ecco le note ufficiali dell'aggiornamento 1.2.0 di Nintendo Switch Sports:

Calcio

È ora possibile giocare uno contro uno e quattro contro quattro usando la fascia per la gamba.

Gioca con tutto il mondo: Seleziona Calcio e premi il pulsante X quando ti trovi nello schermo di selezione dello sport.

Gioca in locale: Premi il pulsante + quando ti trovi nello schermo che mostra come tenere i controller Joy-Con.

Gioca con gli amici: Premi il pulsante + quando ti trovi nello schermo che mostra come tenere i controller Joy-Con.

È stata aggiunta una nuova modalità per la visuale. Per usarla, accedi allo schermo di selezione dello sport e seleziona Opzioni → Opzioni utente → Altro (solo nella modalità a due mani).

Premendo il pulsante X è ora possibile resettare la visuale durante il gioco.

Ora i giocatori non salteranno più troppo in alto quando calciano la palla ripetutamente e saltare all'altezza massima dovrebbe essere più semplice (solo nella modalità a due mani).

Pallavolo

Ora puoi eseguire gli attacchi con finta, delle mosse coordinate in cui un giocatore attraversa il campo prima di saltare per schiacciare.

Per eseguire un attacco con finta, muovi lo stick a destra e sinistra dopo aver ricevuto la palla. È un'ottima mossa per cogliere di sorpresa gli avversari.

Per bloccare un attacco con finta, muoviti velocemente verso l'avversario che si sta preparando alla schiacciata usando lo stick per metterti in posizione.

Ora puoi eseguire servizi bomba.

Per eseguire un servizio bomba, lancia la palla in aria e colpiscila quando si trova nel punto più alto.

Bowling

Modifica della caduta dei birilli.

Ora i birilli cadono più difficilmente quando la boccia segue una traiettoria dritta.

Ora i birilli cadono più facilmente quando la boccia segue una traiettoria curva.

Gioca con tutto il mondo

Sono stati aggiunti il livello S e il livello ∞ (livello infinito) alle Leghe Pro.

I giocatori di livello compreso fra A30 e A39 prima dell'aggiornamento del software passeranno ai livelli S0-S9.

È stata aggiunta un'impostazione per disattivare la visualizzazione dei nickname e dei titoli degli avversari.

Questa impostazione si trova nello schermo di selezione dello sport, a cui si accede scegliendo Opzioni → Opzioni utente → Altro.

Sono state implementate misure più rigide per impedire i comportamenti di disturbo durante il gioco.

Gioca con gli amici

Quando crei una stanza, puoi scegliere di assegnarle un ID. In questo modo potrai giocare online anche con avversari diversi dai tuoi amici.

Organizzatore: In Crea una nuova stanza, scegli l'opzione ID stanza (per invitare chi vuoi). Annota l'ID stanza che appare e seleziona OK. Nota: l'ID stanza apparirà anche nello schermo dell'accettazione. Dai l'ID stanza ai giocatori che vuoi invitare nella tua stanza e attendi all'accettazione.

Invitati: Premi il pulsante + in Unisciti alla stanza e inserisci l'ID stanza.

In Gioca con gli amici è disponibile una nuova opzione per la difficoltà del bowling chiamata Scelta automatica. Grazie a questa opzione, il livello di difficoltà generale viene stabilito calcolando l'abilità media dei partecipanti.

Generale