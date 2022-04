No More Heroes 3 annunciato per PlayStation, Xbox e PC con miglioramenti su next gen

XSEED ha annunciato il prossimo arrivo di No More Heroes 3 anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, rendendo di fatto il gioco Grasshopper un multipiattaforma completo e ponendo fine all'esclusiva Nintendo Switch, piattaforma che finora rappresentava l'unica console su cui era presente.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma il gioco è atteso per l'autunno del 2022, in attesa di ulteriori informazioni. In base a quanto riferito dal publisher, No More Heroes 3 arriverà sulle "nuove piattaforme" con "grafica HD migliorata, framerate superiore e tempi di caricamento più brevi", intendendo con queste probabilmente alcune caratteristiche specifiche delle versioni PS5 e Xbox Series X|S, oltre a PC.



XSEED Games aprirà i preorder per le copie fisiche di No More Heroes 3 Day 1 Edition su Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 e PS4 al prezzo di 59,99 dollari, in un'edizione speciale che include una copia del gioco, un artbook da 5.3x7.3 pollici contenente oltre 70 pagine di illustrazioni, un CD con brani dalla colonna sonora e una targa commemorativa da moto di Santa Destroy il tutto all'interno di una confezione speciale con illustrazione di Yusuke Kozaki.

XSEED è il publisher per il Nord America, dunque attendiamo informazioni per quanto riguarda la distribuzione europea della Day 1 Edition fisica, che dovrebbe comunque corrispondere. Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di No More Heroes 3 su Nintendo Switch.