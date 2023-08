Nothing Ear (2), gli auricolari sono al prezzo minimo storico con l'offerta di Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Nothing Ear (2). Lo sconto segnalato è di 24.44€, ovvero del 16%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo paio di auricolari è 149€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto da Nutracom e spedito da Amazon. È disponibile una versione venduta e spedita da Amazon a circa un euro in più.

Nothing Ear (2) dispongono di un design a doppia camera e di un driver dinamico da 11,6 mm che promette suoni cristallini e bassi profondi. Hanno inoltre la certificazione Hi-Res Audio e cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB. Permettono inoltre di creare un profilo audio personale che analizza la sensibilità individuale alle diverse frequenze e adattano dinamicamente il contenuto al tuo udito in tempo reale.