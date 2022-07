Nothing Phone (1) disponibile per il preordine su Amazon

Il Nothing Phone (1) è ufficialmente disponibile per il preordine su Amazon: parliamo del nuovo smartphone di Carl Pei, fondatore di OnePlus. Il dispositivo in questione è acquistabile con data d'uscita 21 luglio. Il Nothing Phone (1) è acquistabile su Amazon al prezzo di 529€, cifra che permette di prendere uno smartphone molto particolare sotto vari aspetti.

Il Nothing Phone (1) è uno smartphone con 8GB di RAM, 256GB di memoria e una doppia fotocamera da 50MP. Lo schermo è un OLED da 6.55 pollici con 120Hz di frequenza, e caratteristicamente il dorso dello smartphone è trasparente. A rendere il tutto ancora più particolare, il sistema operativo Nothing OS, basato su Android ma personalizzato completamente per l'esperienza pensata da Carl Pei.

Nothing Phone (1)

