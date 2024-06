NVIDIA annuncia i nuovi giochi che supportano DLSS, da Alan Wake 2: Night Springs a Star Wars Outlaws

Qualche giorno prima, il 20 agosto, ci troveremo invece a vestire i panni del Re Scimmia in Black Myth: Wukong e ad affrontare spettacolari combattimenti in un mondo leggendario con supporto per il ray tracing completo e il DLSS 3.5.

NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi che supportano la tecnologia DLSS , fra cui Alan Wake 2: Night Springs, che è ora disponibile con ray tracing completo e DLSS 3.5 per immagini realistiche e prestazioni impareggiabili: un tocco in più per un'esperienza che visivamente era già straordinaria.

Gli altri giochi

Alcuni giorni fa Dragon's Dogma 2 si è aggiornato oggi con un update che porta NVIDIA DLSS 3 e vari miglioramenti al gameplay, ma la lista dei nuovi giochi compatibili con le ultime tecnologie NVIDIA non si ferma qui e include anche Pax Dei, disponibile in accesso anticipato dal 18 giugno, con DLSS 3 e NVIDIA Reflex.

Uno spettacolare scontro in Dragon's Dogma 2

Dal 2 luglio potremo combattere mostri giganti in cooperativa con The First Descendant, compatibile con DLSS 3 e DLSS 2, mentre Final Fantasy XIV Online: Dawntrail introduce il supporto a DLSS 2 in concomitanza con l'arrivo di un benchmark interno per la verifica delle prestazioni.

Entrano infine a far parte dell'elenco anche Killer Klowns From Outer Space: The Game e Soulmask, entrambi compatibili con la tecnologia DLSS 2 per l'upscaling della grafica a parità di prestazioni.