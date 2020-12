NVIDIA RTX 3080 e RTX 3070 griffate Call of Duty: Black Ops Cold War da Emtek

Emtek ha annunciato due nuovi modelli custom delle NVIDIA RTX 3080 e NVIDIA RTX 3070 griffati Call of Duty: Black Ops Cold War. In entrambi i casi parliamo di versioni con overclock di fabbrica.

Dopo l'ulteriore conferma delle NVIDIA RTX 3080 Ti da 20 GB e delle RTX 3060 da 12 GB, il mercato delle nuove GPU continua dunque a proporre varianti e personalizzazioni, in barba alla misera disponibilità effettiva delle schede in questione, al momento introvabili.

I due modelli prodotti da Emtek, come detto, vantano un design custom che riprende il logo e l'artwork principale di Call of Duty: Black Ops Cold War fra luci LED RGB e backplate stampato, come potete vedere nelle immagini in calce.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, entrambe le GPU arrivano con un overclock di fabbrica: la RTX 3080 ha un boost clock pari a 1860 MHz (+8%), mentre la RTX 3070 ha un boost clock pari a 1815 MHz (+5,2%).

A proposito di Call of Duty: Black Ops Cold War, acquistando una NVIDIA serie 30 è possibile ricevere il gioco gratis: la promozione è stata estesa fino all'11 gennaio.