NVIDIA RTX 40: la produzione è stata bloccata, secondo alcuni leak

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che NVIDIA abbia deciso di bloccare la produzione dei vari modelli di schede video NVIDIA RTX 40, cosa che sta creando una certa discrepanza tra la produzione e immissione di queste sul mercato e l'effettiva richiesta da parte del pubblico.

Secondo il presunto insider che gestisce il canale YouTube Moore's Law Is Dead le vendite della serie RTX 4000 non starebbero andando molto bene, o comunque non come aveva previsto la compagnia, che starebbe dunque effettuando una sorta di riorganizzazione strategica.

Difficile dire se la questione sia vera e o meno, ma i segnali effettivamente non sono troppo positivi sulle vendite delle nuove GPU di alto profilo per NVIDIA, tanto da far pensare che NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti sia stata direttamente cancellata dai piani della compagnia.