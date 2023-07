NVIDIA RTX 4060 già in sconto in Europa: il prezzo si abbassa in alcuni paesi

Per il momento possiamo notare un calo di circa il 6% sotto il prezzo suggerito in Germania e Francia , presso alcuni grossi rivenditori locali che hanno iniziato a vendere, per esempio, la MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC a 310 euro in Germania presso MindFactory e a 309€ in Francia presso Hardware.fr.

In almeno due paesi d'Europa si cominciano a vedere le NVIDIA RTX 4060 già in sconto , con una prima riduzione di prezzo che arriva praticamente a una settimana di distanza dal lancio ufficiale della nuova scheda video.

RTX 4060: lancio difficile e prezzi in discesa?

Non si tratta ancora di cali veramente notevoli e oltretutto appaiono piuttosto limitati anche come estensione delle iniziative, ma il fatto che siano giunti a una settimana dall'uscita della scheda video in questione lascia presagire un possibile andamento in discesa per i prezzi.

Questa tendenza potrebbe essere il segnale di un andamento non positivo per la nuova GPU di NVIDIA, cosa che in effetti è iniziata a emergere anche attraverso le prime indiscrezioni, con vendite non proprio esaltanti per la RTX 4060 al lancio.

La nuova entry level sembra infatti non offrire delle prestazioni in linea con il prezzo, o almeno non la potrebbero a farla preferire rispetto ad altre soluzioni NVIDIA. Per saperne di più, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di MSI VENTUS 2x BLACK GeForce RTX 4060 8GB.