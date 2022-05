Nvidia RTX serie 30: ecco le nuove offerte della promozione "Pronte e in Stock"

Continua l'iniziativa "Pronte e in Stock" di Nvidia, con nuove offerte per GPU RTX della serie 30 per il mercato italiano. Ecco le promozioni segnalate oggi, 13 maggio 2022.

GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus, disponibile presso Next al prezzo di € 799,00

GPU MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 429,00

GPU MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 525,00

GPU MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX, disponibile presso Next al prezzo di € 319,90

GPU MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X, disponibile presso Next al prezzo di € 319,90

Per chi non lo sapesse, con il programma "Pronte e in Stock" Nvidia segnala agli utenti le promozioni del momento per acquistare schede video RTX 30 e PC preassemblati a prezzi ragionevoli presso i rivenditori partner dell'iniziativa.

Date le difficoltà nel reperire le GPU a "prezzi umani" negli ultimi mesi, la campagna lanciata da Nvidia ha dunque l'obiettivo di garantire la disponibilità delle schede video RTX nel mercato italiano a condizioni vantaggiose, cercando allo stesso tempo di soddisfare le esigenze di tutti, da chi cerca un prodotto entry level a chi vuole il top di gamma.

Per maggiori informazioni sul programma "Pronte e in Stock" vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di Nvidia, a questo indirizzo. La pagina verrà aggiornata costantemente proponendo ulteriori promozioni nelle prossime settimane.

Che ne pensate, tra le promozioni segnalate oggi da Nvidia ce n'è una che vi interessa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.