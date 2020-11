Observer System Redux meglio su PS5, versione Xbox Series X senza ray tracing

Observer System Redux gira meglio su PS5 che su Xbox Series X, a quanto pare: stando a una prima analisi tecnica, il gioco sembra avere performance superiori sulla console Sony, ma non solo.

Come scritto nella nostra recensione di Observer System Redux, l'horror cyberpunk di Bloober Team si presenta sulle piattaforme next-gen con una grafica sostanzialmente migliorata rispetto alla versione originale e alcuni contenuti extra.

Ebbene, il titolo include delle opzioni che consentono su PlayStation 5 di attivare il ray tracing e su Xbox Series X di attivare la risoluzione a 4K, che teoricamente funziona di default sulla console Sony.

Non ci sono però opzioni per il ray tracing su Xbox, al momento (sembra verranno aggiunte con un aggiornamento) e, in generale, le prestazioni risultano incerte e traballanti sulla macchina Microsoft.

A ciò bisogna inoltre aggiungere le funzionalità esclusive legate al feedback aptico e ai trigger adattivi del controller DualSense, che arricchiscono ulteriormente l'esperienza dal punto di vista sensoriale.