Oddworld Soulstorm: l'esclusiva PS4/PS5 arriverà su Xbox Series X|S e One secondo l'ESRB

L'esclusiva console PS4 e PS5 Oddworld Soulstorm potrebbe essere in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S. Questo è quanto possiamo scoprire tramite l'ESRB (Entertainment Software Rating Board), ovvero il PEGI americano. L'ente ha infatti classificato le versioni Xbox per il territorio brasiliano.

Vi ricordiamo che Oddworld Soulstorm è stato rilasciato su PS4 e PS5, oltre che su PC via Epic Games Store, il 6 aprile 2021. La versione PlayStation 5 del gioco è stata inserita all'interno dell'offerta PlayStation Plus sin dal D1. Inoltre, sappiamo che è in arrivo una versione fisica del gioco su PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 6 luglio. Per il momento, però, non vi sono conferme ufficiali riguardo a una possibile versione Xbox One e Xbox Series X|S.

L'informazione condivisa dall'ESRB non è infatti catalogabile come ufficiale, badate bene: è possibile che si tratti solo di un errore. Purtroppo, l'ESRB - al pari di altri enti di classificazione - ha svelato in passato informazioni corrette, ma ha anche compiuto qualche errore: impossibile sapere cosa sia accaduto questa volta. Con l'arrivo dell'E3 2021, però, è credibile che, se Oddworld Soulstorm è veramente in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S, vi sia un annuncio ufficiale durante una qualche conferenza: non ci resta quindi che attendere.

Vi segnaliamo anche update 1.08 che introduce novità e corregge bug di Oddworld Soulstorm.