Returnal: l'architetto di PS5, Mark Cerny, ha platinato il gioco di Housemarque

Mark Cerny non è solo l'architetto di PS5, ma è anche un grande videogiocatore che ama andare a caccia di trofei e, in particolar modo, di Platini. Cerny ha quest'oggi aggiunto alla propria collezione anche il Platino di Returnal, l'esclusiva PlayStation 5 di Housemarque. Inoltre, il designer ha spiegato qual è stato il suo momento preferito nel gioco.

Cerny, come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto, ha infatti segnalato di aver ottenuto il Platino (con tanto di immagine che lo dimostra) e ha scritto: "Il mio momento preferito è stato quando ho smesso di scappare dai nemici e ho iniziato a dar loro la caccia." Returnal è infatti un gioco impegnativo e spinge i giocatori a temere i nemici: con un po' di dedizione, si smette però di essere preda e si diventa cacciatori.

Cerny, non solo su PS5, è solito platinare giochi, come detto. Tra gli esempi più illustri della sua collezione troviamo Cuphead, un run & gun molto complesso, e anche Invisible Inc, un'avventura stealth a turni il cui Platino è stato ottenuto solo dallo 0.1% dei giocatori che possiedono i videogame. Returnal, invece, ha un platino con una percentuale di ottenimento pari al 1.4%. Infine, Cuphead è il più ottenuto, con una percentuale dell'1.5%.

Diteci, voi avete ottenuto il Platino di Returnal su PS5? Qual è il Platino più raro che possedete? Qual è invece il vostro preferito?

