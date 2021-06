Marvel Future Revolution: trailer ci mostra il gameplay di Spider-Man

Marvel ha rilasciato un nuovo trailer per Marvel Future Revolution, un gioco di ruolo AAA open world per dispositivi mobile sviluppato da Netmarble. Il filmato è dedicato al gameplay di Spider-Man, uno degli eroi che potremo controllare all'interno del gioco.

Il filmato ci permette di vedere in azione Spider-Man, che apparirà nel gioco a fianco di Doctor Strange, Captain Marvel e Captain America. Già sapevamo, quindi, che l'amichevole arrampicamuri di quartiere sarebbe stato uno degli eroi del gioco, ma questo video ci permette di vedere un po' di scene di gameplay all'interno di Marvel Future Revolution.

Marvel Future Revolution

Vi ricordiamo che al momento non è disponibile una data di uscita per Marve Future Revolution, ma sappiamo che arriverà su dispositivi Android e iOS. La trama seguirà la "Convergenza", una catastrofe che ha colpito il multiverso: questo significa che potremo vedere più versioni degli eroi del gioco. I giocatori saranno membri della Omega Flight che ha base in New Stark City, l'ultima linea di difesa degli eroi.

