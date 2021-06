Guilty Gear Strive: video di apertura in stile anime e DLC svelati da Arc System Works

Guilty Gear Strive è finalmente in arrivo su PC e console PlayStation 4 e PlayStation 5. Il team di sviluppo di Arc System Works ha quindi deciso di rilasciare un video di apertura in stile anime, che potete vedere qui sopra, oltre a una serie di informazioni riguardo ai DLC del gioco. Ecco tutti i dettagli ufficiali.

Arc System Works ha spiegato che il primo DLC dedicato a un personaggio giocante arriverà a luglio 2021. Pare che si tratti di un personaggio completamente nuovo per la serie. Guilty Gear Strive, inoltre, riceverà un secondo lottatore (in questo caso un volto noto) ad agosto 2021. Per il momento, purtroppo, non sono state svelate altre informazioni riguardo a questi personaggi. Il team ha affermato che verranno dati maggiori dettagli in futuro.

Guilty Gear Strive

Inoltre, come detto, è stato condiviso un video in stile anime: supponiamo che si tratti della scena che sfrutta filmati presi dalla modalità storia di Guilty Gear Strive. Il video è molto bello e permette di godersi il design dei personaggi e delle ambientazioni.

Recentemente, sempre riguardo a Guilty Gear Strive, abbiamo anche avuto modo di vedere un trailer live action che ci prepara alla battaglia col sorriso.