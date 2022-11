Offerte Amazon: Amazon Smart Plug, presa intelligente al minimo storico per il Black Friday 2022

Il Black Friday 2022 non è ancora arrivato al suo giorno di punta, ma questo non significa che non vi siano tanti sconti interessanti per chi è alla ricerca di prodotti di qualità in ambito tecnologia, videogiochi e mondo geek. Ora, ad esempio, potete trovare uno sconto per una Amazon Smart Plug, la presa intelligente con connettività wireless. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 24.99€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Amazon Smart Plug funziona tramite Alexa e ti permette di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali e non è necessario nessun hub per Casa Intelligente. Permette di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici o controllali da remoto quando sei fuori casa.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Amazon Smart Plug

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.