Offerte Amazon: Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPhone 12 Pro Max da 512 GB. Lo sconto segnalato da Amazon è di 260€.

Offerta Amazon Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) - blu Pacifico € 1539,0 € 1279,0 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 1539€. Da inizio ottobre, infatti, questo era il prezzo standard dell'Apple iPhone 12 Pro Max da 512 GB. Si trattava di un prezzo più basso rispetto al precedente. La vera offerta è però arrivata ora. Si tratta del prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Questo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, l'Apple iPhone 12 Pro Max da 512 GB offre un display Super Retina XDR da 6,7", un Ceramic Shield, più duro del normale vetro per smartphone. Inoltre, supporta la connettività 5G. Monta un chip A14 Bionic, definito come "il più veloce mai visto su uno smartphone". Include anche un sistema di fotocamere Pro da 12MP (ultra‐grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision, mentre la fotocamera anteriore TrueDepth è da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Il grado di resistenza all'acqua è IP68.

Apple iPhone 12 Pro Max

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.