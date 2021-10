Sonic The Hedgehog: Pinball Panic è un flipper gratuito realizzato da un fan

Sonic The Hedgehog: Pinball Panic è disponibile per il download per PC e Mac. Si tratta di un flipper virtuale completamente gratuito, realizzato da Greg Miller, un grande fan del porcospino blu di Sega. Naturalmente l'editore giapponese non è coinvolto in alcun modo nel progetto, che si presenta come un semplice tributo, pur realizzato molto bene.

Per giocarci non vi resta che andare sul sito ufficiale del progetto, e cliccare sul tasto download della versione desiderata, ben visibile nella colonna di destra.

Sonic The Hedgehog: Pinball Panic si presenta come il flipper reale che Sonic non ha mai avuto. Chissà perché, visto che il personaggio sarebbe stato perfetto come protagonista di un tavolo. Miller del resto ha colto davvero lo spirito del personaggio. Nel suo flipper c'è davvero tutto: monete da raccogliere, loop vertiginosi, smeraldi del caos, potenziamenti e tanto altro ancora. Ci sono anche delle battaglie con il Dr Robotnik, per dire.

Incredibile anche il sound design, che riprende suoni e musiche dei classici di Sega. Insomma, quasi meriterebbe il supporto ufficiale. Scaricatelo senza indugi.