The Caligula Effect 2, il trailer di lancio annuncia che è disponibile

NIS America e Koch Media hanno pubblicato il trailer di lancio del gioco di ruolo giapponese The Caligula Effect 2, per annunciare la disponibilità del gioco su PS4 e Nintendo Switch. Il filmato contiene diverse sequenze di gameplay, che mostrano il titolo in azione nella sua versione definitiva. Guardatelo se siete ancora in dubbio sul comprarlo o meno.

Prima di lasciarvi vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Caligula Effect 2, in cui il professor Simone Pettine ha scritto:

The Caligula Effect 2, come suggerisce il numero sulla destra, è la seconda interazione del franchise in questione. L'anima del titolo, completamente conservativa, attinge a piene mani dal materiale del primo capitolo della serie, aggiornandolo solo fino ad un certo punto e mai in maniera pienamente convincente: la soluzione riesce di sicuro ad accontentare i fan che apprezzarono l'esperienza già cinque anni fa su PlayStation Vita, ma stenta a convincere tutti gli altri. Di produzioni simili, ben più ispirate e curate, il settore è pieno: sia dal punto di vista del gameplay (che pure mostra qualche guizzo creativo) che da quello grafico-tecnico, quest'ultimo veramente mediocre. Certo, la narrazione in sé potrebbe attirare qualche curioso: il conflitto tra mondo virtuale e reale, per qualche motivo, risulta sempre accattivante. Ma prima di valutare l'acquisto, vi consigliamo vivamente di affiancare a questa recensione anche dei video esplicativi, magari gli stessi forniti da NIS America.