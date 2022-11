Offerte Amazon: Audible gratis per tre mesi, in occasione del Black Friday 2022

Il Black Friday 2022 non è ancora arrivato al suo giorno di punta, ma questo non significa che non vi siano tanti sconti interessanti per chi è alla ricerca di prodotti di qualità in ambito tecnologia, videogiochi e mondo geek. Ora, ad esempio, potete trovare un'offerta per tre mesi gratis di Amazon Audible. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto.

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 29.97€. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023. L'offerta è valida fino al 28 novembre 2022. Amazon spiega che "l'offerta si applica ai nuovi clienti Audible e ai clienti che non hanno sottoscritto un abbonamento Audible negli ultimi 12 mesi. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente."

Audible dà accesso ad audilibri, podcast e altri contenuti audio senza limiti di ascolto. È anche possibile eseguire il download e ascoltare offline. I tre mesi gratuiti non obbligano a continuare l'abbonamento successivamente.

Il logo di Audible

