Offerte Amazon: case Corsair iCUE 4000X RGB per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto il case mid-tower Corsair iCUE 4000X RGB, dotato di 3 ventole RGB e di vetro temperato laterale e anteriore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il Corsair iCUE 4000X RGB è 170,90€. Lo sconto in questione porta il prodotto quasi a metà prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Il case Corsair iCUE 4000X RGB presenta un pannello laterale e uno anteriore completamente in vetro temperato, così da poter mettere in bella mostra i componenti del PC e l'illuminazione RGB. All'interno inoltre, troverete un sistema di gestione dei cavi Rapidroute di Corsair, per poter nascondere in modo facile e efficiente i cavi nella canalina.

Corsair iCUE 4000X RGB

