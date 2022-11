Offerte Amazon: smartphone Nothing Phone (1) per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto lo smartphone Nothing Phone (1), nella sua versione con colorazione nera, 8 GB di RAM e 128GB di memoria. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il Nothing Phone (1) è 499€. L'ottimo sconto taglia il prezzo di 100€, portando il dispositivo al suo minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Il nuovo smartphone Nothing Phone (1), ideato da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus), può vantare un design unico nel suo genere, con un dorso quasi completamente trasparente e una serie di luci che acquisiscono funzioni varie a seconda delle impostazioni. Ovviamente, abbiamo davanti anche un ottimo smartphone in termini di specifiche, con display OLED da 6,55 pollici con 120Hz e processore QUalcomm Snapdragon 778G+.

Nothing Phone (1)

