Offerte Amazon: Animal Crossing New Horizons Switch per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto il videogioco Animal Crossing New Horizons, esclusiva Nintendo Switch che ci porta a vivere nuove avventure al fianco di Tom Nook e gli altri abitanti dell'isola. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Animal Crossing New Horizons è 49,90€. Lo sconto in questione non è altissimo, ma permette di risparmiare qualche euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Come abbiamo detto nella nostra recensione di Animal Crossing New Horizons, "Animal Crossing: New Horizons è senza alcun ombra di dubbio la punta di diamante di una serie che dal 2001 continua a fare proseliti, abbracciando un pubblico sempre più ampio. Nintendo ha perfezionato la formula collaudata integrando meccanismi un po' più complessi che non snaturano il franchise come avevamo temuto, ma che anzi trovano un equilibrio ancora più convincente tra le dinamiche di un social simulator e quelle di un titolo gestionale."

Animal Crossing: New Horizons

