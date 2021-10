Offerte Amazon: Cavo SAT Coassiale da 15m per trasmissione di segnali HD TV in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un Cavo SAT Coassiale per trasmissione di segnali HD ai televisori, marcato KabelDirekt, di tipo maschio/maschio e lunghezza 15 metri. Lo sconto segnalato è di 6.60€, ovvero il 27%.

Offerta Amazon KabelDirekt - 15m Cavo SAT Coassiale (Connettore F su Connettore F, Classe A, schermatura effettivo di 100 dB, per tras... € 24,59 € 17,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questo Cavo SAT Coassiale è di 24.59, ma viene messo in offerta in modo regolare a 20.98€. Quella odierna, però, è una vera offerta ed è il prezzo più basso apparso sulla piattaforma da anni. È venduto e spedito da Amazon.

Questa cavo è perfetto per la ricezione di emittenti HDTV e di programmi televisivi digitali, compatibile con tutti i ricevitori/televisori dotati di prese coassiali. La schermatura ad alta densità crea un valore di schermatura effettivo di 100 dB. Il prodotto ha 36 mesi di garanzia del produttore. Dispone di contatti dorati e manicotto di metallo.

Cavo SAT Coassiale

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.