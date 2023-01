Offerte Amazon: controller cablato PowerA Xbox Series X|S in sconto, in pratica al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un controller PowerA cablato per Xbox Series X|S. Lo sconto è di 11.01€ rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il controller PowerA per Xbox Series X è 34.99€. Il prodotto non è al prezzo minimo storico ma la differenza è letteralmente di 24 centesimi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller PowerA per Xbox Series X|S dispone di licenza ufficiale per Xbox. Monta dei motori Dual Rumble, non richiede batteria e il cavo può essere staccato. I tasti sono identici a quelli di un controler Xbox. Non manca l'ingresso stereo da 3.5 mm per le cuffie.

