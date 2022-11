Offerte Amazon: controller Xbox con cavo USB-C incluso al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Controller Wireless per Xbox con cavo USB-C compreso. Lo sconto segnalato è di 13.20€, ovvero del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo controller è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per questo modello con cavo incluso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con restituzione estesa fino al 31 gennaio 2023.

Il controller Xbox è compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dispositivi mobile. Questa edizione include anche il cavo USB-C per la ricarica e il collegamento cablato. Potete collegare qualsiasi auricolare supportato con il jack audio da 3.5 mm.

Controller Wireless per Xbox con cavo USB-C compreso

