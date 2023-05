Offerte Amazon: Corsair KATAR PRO XT, un buon mouse a un ottimo prezzo, ora minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse Corsair KATAR PRO XT. Lo sconto segnalato è di 15€, ovvero del 38%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo mouse è 39.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse Corsair KATAR PRO XT pesa solo 73 grammi. Ha una forma simmetrica e compatta per destrorsi e mancini, per una presa claw oppure finger. Il sensore ottico arriva fino a 18.000 DPI. I pulsanti sfruttano la tecnologia Quickstrike per un meccanismo di attuazione che elimina la distanza con gli switch per click ancora più veloci. Gli switch sono Omron e promettono fino a 50 milioni di clic.