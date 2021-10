Offerte Amazon: Crucial Ballistix MAX 32 GB, DRAM in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Crucial Ballistix MAX, una DRAM da 32 GB con sistema RGB. Lo sconto segnalato è di 181€.

Offerta Amazon Crucial Ballistix MAX BLM2K16G40C18U4BL RGB, 4000 MHz, DDR4, DRAM, Memoria Gaming Kit per Computer Fissi, 32GB (16GBx2)... € 400,15 € 218,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 400€ circa, ma questa DRAM può essere trovata a circa 320€ di norma. Su Amazon, il prezzo proposto era però spesso più alto. Quella attuale è una vera offerta, da sfruttare se si è alla ricerca di una DRAM. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, la Crucial Ballistix MAX è una DRAM DDR4 da 32 GB da 4.000 MHz. Dispone di un sensore di temperatura di precisione sui moduli DIMM progettato per monitorare i parametri termici. Include anche un diffusore di calore in alluminio estruso di alta qualità per la ottima dissipazione del calore e per la gestione termica. Supporta XMP 2.0 per l'overclocking automatico. Inoltre, è compatibile con ASUS Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte AORUS Graphics Engine e molti altri sistemi.

