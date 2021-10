Guardiani della Galassia Vol. 3, Will Poulter sarà Adam Warlock nel film Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 3 vedrà il debutto di Adam Warlock, il guerriero spaziale dalla pelle dorata, che stando a un report pubblicato da Deadline verrà interpretato dal giovane attore Will Poulter.

Ricorderete senz'altro Poulter in Black Mirror: Bandersnatch (qui la recensione) e in The Dark Pictures: Little Hope (qui la recensione), nonché in un gran numero di film ma sempre in ruoli di secondo piano.

Il regista James Gunn, fresco del successo di The Suicide Squad: Missione Suicida per Warner Bros., ha dunque voluto l'attore inglese per portare sullo schermo Adam Warlock, personaggio creato nel 1972 da Roy Thomas e Gil Kane.

Will Poulter

Adam Warlock con il Guanto dell'Infinito

Se ricordate le scene post-credit di Guardiani della Galassia Vol. 2, saprete che nel Marvel Cinematic Universe Adam Warlock è stato creato dai Sovereign con l'obiettivo specifico di eliminare Star-Lord e i suoi compagni.

Non è ovviamente dato sapere come andranno le cose nel film e se Warlock svolgerà il ruolo del villain della situazione: per ulteriori dettagli bisognerà attendere ancora un po', visto che si parla di un'uscita del film nel 2023.