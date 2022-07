Offerte Amazon: cuffie wireless Sony WH-1000XM5 in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano le cuffie wireless Sony WH-1000XM5, un prodotto di fascia alta con cancellazione del rumore. Le cuffie in questione sono disponibili in due colorazioni, bianca e nera, ma quelle più scontate sono quelle che vi linkiamo qui sotto. Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono delle cuffie con un'autonomia di 30 ore, e sono vendute al prezzo di 341€. A questo va aggiunto un ulteriore risparmio di 17,06€ al checkout, per un prezzo finale di 323,94€.

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono dotate di cancellazione del rumore, di ricarica rapida (basta caricarle per 3 minuti per avere una riproduzione di 3 ore) e sono compatibili con Alexa e Google Assistant.

Sony WH-1000XM5

